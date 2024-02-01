تفاصيل خطف شخصين على يد عاطلين في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين بخطف شخصين والتعدي عليهما وضربهما وسرقة مبالغ مالية منهما بالإكراه، في منطقة البساتين، بالسجن المشدد 10 سنوات.



وجاء في أمر الإحالة، أنّ المتهمين اختطفوا وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد ومحمد صلاح، بحيلة هيتغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأى عن أعين ذويهم، بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة، كما وسرقوا المتهمين وآخرين مجهولين المبالغ المالية، وأشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء، مما بث الرعب فينفسهما وشلا مقاومتها، وتمكنوا بعد ذلك من الفرار.





وأوضح أمر الإحالة أنّ المتهمين تداخلوا وآخرين مجهولين في إحدى الوظائف العمومية مأموري الضبط القضائي،وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليهما أبو بكر أحمد محمد على ومحمد صلاح راضي عبد الرحمندون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك.

وأحيل المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم، حيث قضت بمعاقبة محمد. ر، مصطفى. ر، أيمن. ب،ياسر. ح، أحمد. ع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة الناري والأبيضومحدث الصوت والذخائر المضبوطة، والزمتهم بالمصروفات الجنائية