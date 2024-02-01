السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في واقعة مأساوية من نوعها، ألقى أب صيني طفليه من شرفة الطابق الخامس عشر من برج سكني في مدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين، في قضية صدمت البلاد.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، بدأ الأب تشانج بو، والد الطفلين، علاقة غرامية مع يي تشنج تشن، التي لم تكن تعلم منذ البداية أنه متزوج ولديه أطفال.

وبالفعل، أقدم الأب على التخطيط والتنفيذ لإنهاء حياة طفلته تشانج رويكسوي، 2 عامًا، على الفور، بينما توفي ابنه تشانج يانجروي، 1 عامًا، بعد فترة وجيزة متأثرًا بجراحه.

جريمة بشعة

وحُكم على الأب تشانغ بو وصديقته يي تشنغ تشن بالإعدام لأنها رأت الطفلين بمثابة "عبء على مستقبلهما معًا" وعقبة أمام زواجهما.

ولم يكن من الواضح كيف تم إعدامهم في وقت سابق اليوم، لكن الطريقة الأكثر شيوعًا في الصين هي الحقنة المميتة.



وقالت والدة الأطفال، تشين ميلين، لوسائل الإعلام المحلية، إن تشانج طلب رعاية ابنته في اليوم الذي قتلـ هما فيه على الرغم من تقاسم الزوجين السابقين الحضانة، حيث تتولى الأم رعاية الفتاة ووالد الصبي.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، اعترف الأب بأنه وتآمرا هو ويي لقتـ ل الأطفال حتى يتمكنوا من تكوين أسرة جديدة دون أي أطفال من زواجه السابق.

وزعمت أن الأب بكى في المحكمة واعتذر عن أفعاله بينما نفت صديقته الاتهامات الموجهة إليها عدة مرات.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي العام الماضي أن الاب وصديقته أُدينا بالتآمر "لقتل ابنته وابنه الأصغر عن طريق السقوط العرضي من الطابق الخامس عشر من المبنى الذي يسكن فيه".

وقالت المحكمة إن الزوجين حُكم عليهما بالإعدام في ديسمبر 2021، وتم إعدامهما اليوم.

الأب وصديقته

الطفلين

الأب الذي تم إعدامه