اتحاد الصناعات: السعر الموازي للدولار سبب الغلاء

قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قطاع البناء يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لكل القطاعات المصرية، متابعا: إذا لم تحل مشكلة السعر الموازي للدولار، لن نتمكن من حل مشاكل السلع في مصر.

وأضاف "كمال الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الاستثمار والإنتاج والتركيز على الصناعة كأحد أهم مدخلات النقد الأجنبي.

وأوضح سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن البنك المركزي سيتخذ اليوم العديد من القرارات التي ستخدم الاقتصاد.



وفي سياق آخر: تابع كمال الدسوقي:" كان هناك خطة للارتفاع بالصادرات المصرية كي تتجاوز 57 مليار دولار لكن هذا الرقم لم يتحقق نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر علينا".

