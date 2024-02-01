تتحدث 5 لغات | أبرز المعلومات عن ملكة ماليزيا الجديدة.. صور

بعد أن أدى الملياردير، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، حاكم ولاية جوهور، اليمين الدستورية كملك جديد لماليزيا في حفل فخم، أمس الأربعاء، نقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس.

1- ولدت قريبة الملك الماليزي، رجا زاريث في 14 أغسطس 1959، وهي الابنة الثالثة والابنة الثانية للسلطان الراحل إدريس شاه الثاني.

2- بدأت تعليمها في كوالا كانجسار قبل أن تنتقل إلى كلية شلتنهام المرموقة للسيدات، مع تلاميذ سابقين آخرين، منهن الممثلة كريستين سكوت توماس، وزوجة إيلون ماسك السابقة، تالولا رايلي، وصديقة الأمير هاري السابقة، تشيلسي ديفي.

3- التحقت الملكة بكلية سومرفيل في جامعة أكسفورد، وحصلت على البكالوريوس في الدراسات الصينية عام 1983، والماجستير عام 1986.

ملكة ماليزيا

ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا

4- تزوجت من السلطان إبراهيم سلطان اسكندر عام 1982، وحصلت على لقب “ملكة جوهور”، وهي ولاية في ماليزيا، في مارس 2015، بعد تتويج زوجها ملكًا لجوهور.

5- تأسست مؤسستها، Yayasan Raja Zarith Sofiah Negeri Johor (YRZSNJ)، في عام 2012 "للمساعدة في مد الجسور بين المجتمعات من خلال المبادرات التعليمية في ماليزيا وفي الخارج أيضًا، وفقًا لموقعها على الإنترنت حيث تدعم مجموعة متنوعة من المنصات التي يتم فيها تشجيع المناقشات والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لمختلف الأديان والأعراق ذات القيم والمبادئ المشتركة بينما تقوم أيضًا في نفس الوقت بنشاط بإجراء برامج مختلفة تتعلق بقطاع التعليم من أجل للمساهمة في تمكين الأجيال القادمة.

ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا

6- في عام 2017، حصلت الأميرة، رجا زاريث صوفيا، وهو مستشار الجامعة التكنولوجية الماليزية، على درجة فخرية من جامعة نوتنجهام.

وقال الرئيس التنفيذي لحرم جامعة نوتنجهام ماليزيا والبروفيسور جراهام كيندال لموقع المؤسسة على الإنترنت: "إن مساهمتها في المجتمع والتعليم هائلة واليوم نريد أن نعترف بمساهمتها في الدفاع عن القضايا ذات الصلة لتحسين المجتمع".

ملكة القلوب

7- عمل رجا زاريث صوفيا الخيري وعطفها وكرمها جعلها تُلقب بـ "ملكة القلوب"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا

8- في عام 2017، قادت الملكة كاميلا- دوقة كورنوال آنذاك - في جولة في مدرسة دولية في كوالالمبور خلال زيارة إلى جنوب شرق آسيا مع تشارلز، أمير ويلز آنذاك.

9- تعد ملكة ماليزا الراعي الملكي لنادي ماليزيا بجامعة أكسفورد وتتم دعوتها أحيانًا لإلقاء خطابات رئيسية في المؤتمرات الأكاديمية حول العالم.

10- فضلاً عن اهتمامها بالتعليم، فإن ملكة ماليزيا هي ظهرت أعمالها في الكتب التذكارية والمعارض.

ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا

11- تستطيع الملكة التحدث بخمس لغات، بما في ذلك الصينية والفرنسية والإيطالية، وهي مناصرة قوية لتحسين استخدام اللغة الإنجليزية في ماليزيا.

يذكر أن الملك السلطان إبراهيم إسكندر، 65 عامًا، أدي اليمين الدستورية كملك جديد لماليزا في ظل نظام ملكي متناوب فريد من نوعه، حيث يتناوب حكام 9 ولايات ماليزية على منصب الملك لمدة 5 سنوات.

ملكة ماليزا، رجا زاريث صوفيا



