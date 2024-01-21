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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقلة حضارية عظيمة..

سفير ماليزيا بالقاهرة يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 21 يناير 2024م، السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، والوفد المرافق له رفيدة عبد العزيز نائب السفير الماليزي بالقاهرة، وأمير أخوان سكرتير ثان الشئون الدينية، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سفير ماليزيا بالقاهرة يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي

وخلال اللقاء أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على سعي الوزارة الدائم للتواصل والتعاون مع أشقائنا في مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف.

وقد أهدى وزير الأوقاف السفير الماليزي والوفد المرافق له نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

من جانبه، ثمن السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا إشادة بالغة بإصدارات وزارة الأوقاف، وبالفترة التي قضاها سفيرًا بجمهورية مصر العربية، حيث حظي بلقاء وزير الأوقاف في أكثر من مرة وفي عدة مناسبات على مدار فترة عمله بالقاهرة.

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استعدادات مبكرة بالأوقاف للشهر الكريم ولا صحة لتحديد وقت محدد لصلاة التراويح

في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم ، تؤكد الوزارة أنها ستكثف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة بإذن الله تعالى ، وأنها ستقوم بتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى ، كما تؤكد أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد ، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد ، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم ، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن ، وإذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها ، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية ، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.
وقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة د/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.

الأوقاف وزير الاوقاف سفير دولة ماليزيا بالقاهرة السفير زماني إسماعيل تصحيح المفاهيم تفكيك الفكر المتطرف

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