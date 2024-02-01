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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف مذهل من عازف كمان على متن طائرة أيرلندية .. فيديو

تصرف مذهل من عازف
تصرف مذهل من عازف كمان على متن طائرة أيرلندية

وثق مقطع فيديو لحظات مذهلة، فأجا فيها عازف كمان الركاب على متن طائرة متجهة إلى جزر الكناري بسحب آلته الموسيقية والعزف للجمهور حوله في محاولة للترفيه عنهم. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، كيف كان هذا التصرف العفوي سببًا في تفاعل الركاب بإيجابية شديدة بين من يوثق اللحظات المذهلة بهاتفه وآخرون قاموا بالرقص والغناء والتصفيق. 

تفاصيل

وبرفقة زملائه الموسيقيين ناثان كارتر وماثيو كرامبسي، يعد الثلاثي حاليًا من أكبر الأسماء في الموسيقى الشعبية الأيرلندية.

وقال مصور مقطع الفيديو المنتشر، داني أن شون، الذي يقضي إجازته أيضًا مع زوجته: “ركبنا الطائرة وكان الموسيقيون يجلسون خلفنا، وبعد حوالي ساعة أو نحو ذلك، سمعنا شخصًا يقول: يا شباب، أعطوني كمانًا!”، لافتًا: “ دفع المغني ثمن الحصول على مقعد إضافي لكمانه، لذلك لم يضطر إلى تركه في مخزن الأمتعة”.

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فيديو عازف كمان طائرة جزر الكناري مقطع الفيديو

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