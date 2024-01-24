رقصت على موسيقى الراقصة والسياسي.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها مرتين

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها مرتين، الأولى في منزلها بصحبة أسرتها وأقاربها، وهو الحفل الذي شهد رقصها على موسيقى رقصتها الشهيرة من فيلم “الراقصة والسياسي”.

والثانية في منزل إحدى صديقاتها والذي شهد حضور عدد من الفنانين المقربين، منهم صفية العمري ورانيا فريد شوقي والإعلامية بوسي شلبي.

واحتفل الحضور بعيد ميلاد نبيلة على موسيقى أغنية عيد الميلاد “انزل يا جميل” للفنان وليد توفيق.

على جانب آخر، قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن تعاونها مع نجوم الزمن الجميل، مثل: أحمد مظهر، وكمال الشناوي، وفؤاد المهندس، وشويكار، ومديحة يسري كان يتسم بالحب وبعيدا عن المنافسة.

وأضافت نبيلة عبيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنها لم تتنافس مع سعاد حسني، وكان بينهما محبة، مشيرة إلى أن بدايتها كان بمشهد صامت معها.

وأعربت عن حبها لـ الفنانة مديحة يسري، وقالت إنها كانت تعتبرها في مقام أمها، وهي كانت تبادلها الحب.

نبيلة عبيد

من جهة أخرى، أحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه: “عدت سنة ولسه انت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

في سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، وأمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

حياة نبيلة عبيد الفنية

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة، ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم “مفيش تفاهم” في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية، وافقت أسرتها على عملها بالفن.