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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نبيلة عبيد: عملي مع نجوم الزمن الجميل كان كله حب وبعيدا عن المنافسة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن تعاونها مع نجوم الزمن الجميل، مثل: أحمد مظهر، وكمال الشناوي، وفؤاد المهندس، وشويكار، ومديحة يسري كان يتسم بالحب وبعيدا عن المنافسة.

وأضافت نبيلة عبيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنها لم تتنافس مع سعاد حسني، وكان بينهما محبة، مشيرة إلى أن بدايتها كان بمشهد صامت معها.

وأعربت نبيلة عبيد، عن حبها لـ الفنانة مديحة يسري، وقالت إنها كانت تعتبرها في مقام أمها، وهي كانت تبادلها الحب.

 

نبيلة عبيد 

من جهة أخرى، أحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه: “عدت سنة ولسه انت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

في سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، وأمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

 

حياة نبيلة عبيد الفنية 

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة، ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم “مفيش تفاهم” في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية، وافقت أسرتها على عملها بالفن.

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