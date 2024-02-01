أمريكا: نسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، مشيرةً إلى أنها تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإدلاء بتفاصيل بشأن الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال في مؤتمر صحافي إن "تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن".

وأعرب ميلر عن سعي بلاده "بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل"، مضيفاً: "نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

وأشار إلى أن "هناك عدة طرق يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك، وهناك عدد من الأحدث المتسلسة التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف".

وأردف: "نبحث مجموعة واسعة من الخيارات، ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية".

وكان مسؤولان أميركيان قالا الأربعاء، لـ"أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.