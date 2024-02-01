عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة ألمانية للموسيقى تُلغي تعاقدها مع فنان شهير بسبب هجومه على إسرائيل

صدى البلد

تقوم شركة الإنتاج الموسيقي الألمانية BMG بالتفكير في قطع علاقتها مع روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، بسبب تصريحاته السياسية.

وفقًا لمقال نشرته مجلة فارايتي. وقد انتقد الموسيقي البالغ من العمر 80 عامًا الاحتلال الإسرائيلي بسبب حصارها على قطاع غزة، واتهم الغرب بإثارة وتطويل النزاع في أوكرانيا، واصفًا الولايات المتحدة بأنها "الأشر من كل الدول".

txt

فصائل عراقية تستهدف ميناء حيفا في إسرائيل بالمسيّرات

txt

بالأسماء.."الدردير" يعلن عن لاعبي الزمالك المقيدين إفريقيا

وقعت شركة الإنتاج الموسيقي عقدًا مع ووترز في عام 2016، وكان من المقرر أن تصدر نسخة مسجلة حديثًا من ألبوم بينك فلويد الأيقوني لعام 1973 بعنوان "جانب مظلم من القمر".

ومع ذلك، بعد تعيين الشركة لرئيس تنفيذي جديد في العام الماضي، تم إلغاء الصفقة وتم إصدار الألبوم في النهاية عن طريق شركة مقرها في المملكة المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته فارايتي، تعلمت من مصادر متعددة أن BMG تعتزم إلغاء التعاقد مع الموسيقي القديم. ولم يتم بعد إصدار أي بيان رسمي من الشركة بخصوص هذه الخطوة المحتملة، على الرغم من أن فارايتي تزعم أن ممثلي BMG رفضوا طلبات التعليق.

وفي مقابلة مع جلين جرينوالد في وقت سابق من العام الماضي، ألمح ووترز بنفسه إلى أن وقته مع BMG قد ينتهي قريبًا، مشيرًا إلى أن سبب إنهاء التعاقد كان بسبب اختلاف الآراء السياسية.

تتعرض ووترز، الذي دعم القضية الفلسطينية لفترة طويلة، لاتهامات بأنه معادٍ للصهيونية وحتى معادٍ للسامية بسبب انتقاداته اللاذعة للاحتلال الإسرائيلي وآرائه حول المحرقة اليهودية وشكوكه في نسخة الحكومة الإسرائيلية للأحداث المرابطة بشأن هجوم 7 أكتوبر من قبل حماس.

اتهامات الهجوم القضية الفلسطينية الولايات المتحدة اليهودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يثمن دور مصر الداعم لبلاده ومساندتها لجهود المصالحة

ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

المفتي: مدرسة الجنيد بسنغافورة تقوم بدور رائد في نشر العلم والمنهج الوسطي

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

قفل اللعبة .. أبو مسلم: محمد صلاح حطم جميع الأرقام القياسية

واشنطن تعاقب أنقرة|5 قضايا تمنع تركيا من العودة لبرنامج طائرات إف 35


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ