كيف تكتشف الإصابة بالفشل الكلوي؟ والعلاج

الفشل الكلوي هو حالة تحدث عندما تفقد الكلى قدرتها على إزالة الفضلات والسوائل من الدم بشكل فعال، وقد تكون هناك عدة علامات وأعراض تشير إلى الإصابة بالفشل الكلوي، وتشمل الآتي وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

كيف تكتشف الإصابة بالفشل الكلوي؟

تغيرات في كمية وتردد التبول.

تورم في الأطراف السفلية والوجه واليدين

بسبب احتباس السوائل.

تعب وضعف عام.

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات في النوم.

اضطرابات في التركيز والذاكرة.

إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض أو تعاني من عوامل خطر للفشل الكلوي مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، فيجب عليك استشارة الطبيب.

يمكن للأطباء استخدام عدة اختبارات وفحوصات لتشخيص الفشل الكلوي، بما في ذلك فحص الدم لقياس مستويات الكرياتينين واليوريا وفحص البول للكشف عن تغيرات في تركيبه.

علاج الفشل الكلوي

بالنسبة للعلاج، فهو يعتمد على السبب الأساسي للفشل الكلوي ومرحلته، وقد يشمل العلاج:

التحكم في الحالات المرافقة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

تغييرات في التغذية والحمية للحد من تراكم الفضلات في الجسم.

الأدوية للتحكم في أعراض ومضاعفات الفشل الكلوي.

العلاج بالغسيل الكلوي، مثل الغسيل الكلوي المستمر أو الغسيل الكلوي المؤقت، وفي بعض الحالات يمكن أن يتم زرع الكلى.

يجب أن تتعاون مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد العلاج المناسب لحالتك ومتابعة الرعاية اللازمة للحفاظ على صحة الكلى.