تحرك برلماني بشأن إهمال التأمين الصحي في رعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن"دور التأمين الصحي من تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال".



ونوهت النحاس إلى هروب هيئة التأمين الصحي عن دورها برعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال وتحويلهم لقطاعات أخرى، بدلاً من تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم وشمول التخصصات الطبية والصحية لتقديم خدمة أفضل.

وكانت الدكتورة سارة النحاس، قد تقدمت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شأن تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية.



وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى معاناة القطاع الصحي من نقص هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.



وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أنه ما زال مستمر بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية