عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن إهمال التأمين الصحي في رعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن"دور التأمين الصحي من تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال".


ونوهت النحاس إلى هروب هيئة التأمين الصحي عن دورها برعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال وتحويلهم لقطاعات أخرى، بدلاً من تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم وشمول التخصصات الطبية والصحية لتقديم خدمة أفضل.

 

وكانت الدكتورة سارة النحاس، قد تقدمت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني في شأن تأخير فتح مدارس التمريض داخل المستشفى الجامعي بالإسكندرية.


وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى معاناة القطاع الصحي من نقص هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.


وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أنه ما زال مستمر بسبب ضغط العمل، وذلك لتأخر موافقة وزارة التعليم العالي بفتح مدارس التمريض للتعليم والتدريب داخل المستشفيات الجامعية بالإسكندرية

سارة النحاس وزير الصحة دور التأمين الصحي خدمة الغسيل الكلوي للأطفال الغسيل الكلوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

ترشيحاتنا

بطولة المفاجآت .. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الثمانية بأمم أفريقيا

وزير الخارجية الإماراتي: دور الأونروا حيوي في ظل الظروف الحالية بغزة

فرج عامر عبر فيسبوك: إقالة فيتوريا بعد خروج منتخبنا من أمم أفريقيا

أبو العينين: التجربة المصرية تحظى بتقدير كبير من رئيس غانا

لازم المواجهة.. يسرا عن فيلم «ليلة العيد»: ممكن مايعجبش الناس علشان بيوجع

اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها | شاهد

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ