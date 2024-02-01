أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 1 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، محذرة من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبري وخليج السويس وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 15- 8

العاصمة الإدارية 15 - 7

الإسكندرية 15- 8

الإسماعيلية 16 - 7

الغردقة 18-10

أسوان 17 - 8

سوهاج 17- 5

المنيا 14 - 4