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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مع تحذيرات الأرصاد .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

صدى البلد

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أشارت إلى توافر فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.

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نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة: 

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

اضاءة جميع انوار السيارة مع تشغيل النور الامامى فى الوضع المنخفض

استخدام انوار الانتظار

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة ختى يشعر الغير بوجودك

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة باى حال من الاحوال

مضاعفة مسافة الامان بين سيارتك والسيارة التى امامكالالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الافضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

الأرصاد الجوية الحارة المرورية الطرق الرئيسية الطقس السي أمطار في المحافظات تحذيرات هيئة الأرصاد رجال المرور رسالة عاجلة

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مع تحذيرات الأرصاد .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

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