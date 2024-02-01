تصميم iPhone 16 هيتغير ولا لأ ، اعرف الحقيقة !؟

كشفت Apple عن سلسلة iPhone 15 منذ أشهر قليلة فقط في سبتمبر، ولكن كالمعتاد، تحوّل التركيز بسرعة إلى الطراز التالي، iPhone 16 .. وتطفو بالفعل على السطح تسريبات حول هذا الهاتف الذكي القادم، مثل المناقشة الأخيرة حول نتيجة Geekbench 6 لمعالج A18 Pro الذي سيكون موجودًا في iPhone 16. ومع ذلك، ليس كل الأخبار سارة. وفقًا لمحلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، فقد يفتقر iPhone 16 إلى تغييرات كبيرة في التصميم، باستثناء زر التصوير. . إليكم التفاصيل...

التغيير الوحيد في تصميم iPhone 16 قد يكون زر التصوير

يتتبع Ming-Chi Kuo، محلل سلسلة التوريد، شركة Apple عن كثب ويتوقع تحركات الشركة المستقبلية في كثير من الأحيان. يشتهر Kuo بتوقعاته الدقيقة، حيث يشارك أخبارًا جيدة وأخرى سيئة. لسوء الحظ، يقع تحليله الأخير في الفئة الثانية، مشيرًا إلى أن سلسلة iPhone 16 لن تعرض أي "تغييرات كبيرة في التصميم". وكتب Kuo في مدونة اليوم: "من المتوقع أن Apple لن تطلق موديلات iPhone جديدة بتغييرات كبيرة في التصميم والنظام البيئي/تطبيقات GenAI الأكثر شمولاً وتمايزًا حتى عام 2025 على أقرب تقدير".

تشتهر Apple بالتمسك بتصميم ثابت، مما أدى إلى اتهامات لها ببيع هواتف متشابهة بشكل متكرر. هذا العام، صرف إدخال Dynamic Island على iPhone 15 و iPhone Plus الانتباه عن مثل هذه الانتقادات. ومع ذلك، إذا كانت ادعاءات Kuo صحيحة، فقد تواجه الشركة انتقادات مرة أخرى، حيث يبدو أن التغيير المهم الوحيد هو إضافة زر "تصوير".

ومن المقرر أن يقدم الزر القادم ابتكارًا ملحوظًا على iPhone. كما تعلم على الأرجح، كشفت الشركة مؤخرًا عن زر إجراء يتيح للمستخدمين تعيين مهام لزر كتم الصوت. والآن، أصبح زر التصوير بصدد أن يصبح تحسينًا مهمًا لمحبي التصوير والفيديو.

وفقًا للتقارير، سيتمكن المستخدمون من تكبير وتصغير الصورة في تطبيق الكاميرا عن طريق التمرير إلى اليسار واليمين على الزر، والتركيز بضغطة خفيفة، وبدء تسجيل الفيديو بضغطة أقوى. من المهم ملاحظة أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا.