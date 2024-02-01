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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 4000 جنيه.. هاتف Tecno الجديد بنفس شكل الـ iPhone

بأقل من 4000 جنيه..هاتف
بأقل من 4000 جنيه..هاتف Tecno الجديد بنفس شكل ال

أعلنت شركة Tecno عن إطلاق هاتف Spark 20 في الهند، والذي يأتي بإصدار واحد بسعة 8GB RAM و 256GB بسعر 10،499 روبية هندية (حوالي 125 دولارا أمريكيا أو 115 يورو) أي أقل من 4000 جنيه مصري.

 ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الذهبي النيون والأبيض السيبراني والأزرق السحري الجلدي. وسيبدأ بيع Spark 20 في الهند اعتبارًا من 2 فبراير على موقع Amazon.in.

يعمل Tecno Spark 20 بمعالج Helio G85 ويأتي بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم HiOS 13. ويتميز بشاشة LCD كبيرة بحجم 6.56 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

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يحتوي هاتف Tecno Spark 20 على ثلاث كاميرات: كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعر إضافي. وتشمل أبرز ميزات Spark 20 الأخرى ماسح بصمة جانبي، وفتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت، ومكبرات صوت مزدوجة من DTS. كما يتميز الهاتف بمدخل سماعة رأس 3.5 مم وتصنيف IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ.
 

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