الأكثر مبيعا.. موبايل جديد من Honor بأقوى كاميرا وبطارية

طرحت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Honor Magic 6 Lite، للبيع في أسواق أوروبا ضمن فئة الهواتفة المتوسطة بمزايا قوية وسعر منافس للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Honor Magic 6 Lite هاتفا مشابها لطراز هونر السابق Magic 5 Lite ولكنه يتميز بكاميرا رئيسية عالية الدقة 108 ميجابكسل مقارنة بدقة 64 ميجابكسل في الإصدار السابق، وبطارية أكبر بسعة 5300 مللي أمبير بدلا من 5100 مللي أمبير، وشاشة أكبر وأعلى دقة بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1220 بكسل مقارنة بشاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1080 بكسل.

وتبيع هونر هاتف Honor Magic 6 Lite، في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 400 يورو (أي ما يعادل 13.379 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Honor Magic 6 Lite

مميزات هاتف هونر Honor Magic 6 Lite

تعد نقطة البيع الرئيسية بهاتف هونر Magic 6 Lite، هي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، المصحوبة بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، و لصور السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

وذلك بالإضافة إلى بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 35 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

Honor Magic 6 Lite و هونر Magic 5 Lite

وتشمل مواصفات هاتف هونر Magic 6 Lite، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1220 × 2652 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، و مليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة.

ويعمل هاتف هونر Magic 6 Lite، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.