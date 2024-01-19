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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تحطم الحواجز.. X50 GT هاتف مثالي للألعاب والتصوير

Honor X50 GT
Honor X50 GT

يعتبر هاتف Honor X50 GT، من أحدث الهواتف الذكية التي تقدمها شركة هونر ضمن الفئة المتوسطة، وهو يتميز بمواصفات قوية تناسب اللاعبين أو المصورين المحترفين، إلى جانب تصميم جذاب وسعر مغري لا يقبل المنافسة، في هذا المقال، سنعرض لكم سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X50 GT.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X50 GT

تشمل مواصفات هاتف هونر Honor X50 GT، كاميرا خلفية مميزة بتصميم دائري الشكل، تضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ويوجد فلاش LED مزدوج، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

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ويأتي هاتف هونر Honor X50 GT، مع شاشة كبيرة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة 1.5K تبلغ 1220 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، وتحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع للقياسات الحيوية.

Honor X50 GT

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor X50 GT، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت غير قابلة للتوسعة.

Honor X50 GT

ويحتوي هاتف هونر Honor X50 GT، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويتميز الهاتف بغرفة بخار ومساحة تبريد تصل إلى 5,100 ملم مربع  للحفاظ على درجات حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب.

Honor X50 GT

وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف هونر Honor X50 GT، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، دعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 ومنفذ شحن USB من النوع C، ودعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP53، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة النظام MagicOS 7.2 المخصصة من هونر.

Honor X50 GT

ويتوفر هاتف Honor X50 GT، في لونين هما: الفضي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 280 دولار (أي ما يعادل 8.625 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Honor X50 GT
هاتف Honor X50 GT هونر X50 GT سعر هونر X50 GT Honor

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