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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أنحف هاتف قابل للطي.. هونر تغزو الأسواق بموبايل جديد

هونر Magic V2
هونر Magic V2

فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق لشراء هاتفها القابل للطي الجديد Honor Magic V2، في أسواق أوروبا وذلك بعد حوالي 5 أشهر من الإعلان عنه في معرض IFA 2023 بـ برلين.

ويتوفر الهاتف الذي يعد من أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق حاليا، للبيع في أوروبا باللونين الأرجواني والأسود، مقابل سعر حوالي 2000 يورو (أي ما يعادل 67 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 16 + 512 جيجابايت، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena".

 

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مواصفات هاتف هونر Honor Magic V2

يتمتع هاتف هونر Honor Magic V2 ببعض المزايا الرائعة، فهو أنحف هاتف قابل للطي داخليا مع شاشة من نوع OLED قابلة للطي مقاس 7.92 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وبطارية من السيليكون والكربون بسعة 5000 مللي أمبير.

وتدعي هونر إن Magic V2 حاصل على شهادة SGS لتحمل 400.000 طية، والتي يجب أن تستمر لمدة عقد من الاستخدام اليومي.

Honor Magic V2

وبالنسبة لمواصفاته، فهو يأتي بشاشة طويلة مرنة قابلة للطي من نوع Foldable LTPO OLED، بقياس 7.92 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 2156 × 2344 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+.

بالإضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.43 بوصة، بدقة 1060 × 2376 بكسل، تدعم تقنية HDR10+ ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف هونر Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وجاء هاتف هونر Magic V2، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Magic V2، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يعمل الهاتف بواجهة الشركة التقليدية MagicOS 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

هونر Magic V2
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