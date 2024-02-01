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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

موبايل Note 13 الجديد
موبايل Note 13 الجديد قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

قدّم هاتف Redmi Note 13 Pro New Year Edition مزيجًا رائعًا من الابتكار والأداء القوي بسعر مميز يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا فقط على موقع Giztop. يتميّز هذا الهاتف الذكي بشاشة OLED مذهلة مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 2712×1220 بكسل، لتمنحك تجربة غامرة مع ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة. كما يدعم العرض تقنيتي Dolby Vision و HDR10+ لعرض سينمائي مذهل.

يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ثماني النوى، الذي يوفر معالجة رسومات قوية وإمكانيات حوسية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يضمن هذا المعالج تعدد المهام بسلاسة وتشغيل التطبيقات بسرعة ويوفر تجربة مستخدم سلسة بشكل عام. كما يعزز نظام MIUI 14، المستند إلى أحدث نظام تشغيل Android 13، من أداء الجهاز، ويقدم للمستخدمين منصة جديدة وسريعة للبقاء على اتصال والإنتاجية أثناء التنقل.

التقط عالمك بتفاصيل مذهلة مع إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية الرائعة بدقة 200 ميجابكسل، والتي تتميز بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وعدسة بزاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما تضمن لك كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل التقاط لحظات مثالية بوضوح تام. مع خيارات تخزين واسعة تصل إلى 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، سيكون لديك مساحة كبيرة لجهات الاتصال والموسيقى والصور والتطبيقات الخاصة بك.

موبايل Note 13 الجديد قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا 

لتشغيل كل هذه الميزات، توجد بطارية ضخمة بسعة 5100 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات، مما يضمن لك قضاء وقت أطول في الاستمتاع بجهازك وقضاء وقت أقل في انتظار إعادة شحنه. كما يعمل نظام التبريد الفعال، المصمم باستخدام جرافين أصغر بمساحة 2000 مم²، على إبقاء الجهاز بارداً أثناء الاستخدام المكثف.

انغمس في عالم الصوتيات مع مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة من JBL، التي توفر صوتًا دقيقًا للألعاب ومقاطع الفيديو والموسيقى. كما تضمن لك تقنية الصوت Hi-Res تجربة صوتية بجودة الاستوديو. يوفر مستشعر بصمة جانبي آلية فتح آمنة وسريعة، بينما تدعم فتحات بطاقة SIM النانو المزدوجة شبكات 5G / 4G / 3G / 2G، بالإضافة إلى مكالمات VoLTE HD ثنائية بطاقة SIM.

تشمل الميزات الإضافية تقنية Bluetooth 5.2، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء، وشبكة Wi-Fi 6، ودعم NFC 3.0. يعيد هاتف Redmi Note 13 Pro تعريف تجربة الهاتف الذكي حقًا، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الأنيق.

للحصول على هاتف Redmi Note 13 Pro New Year Edition بسعر مميز، توجه إلى موقع Giztop الآن!

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