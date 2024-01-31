بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

أطلقت سامسونج هاتفي Galaxy F14 5G و Galaxy M14 5G في مارس الماضي، والآن، ومن المثير للاهتمام، أنها تستعد لإضافة إصدارات 4G لكليهما. تم تفعيل صفحة دعم لهاتف Galaxy M14 4G على موقع سامسونج الهند، وتم العثور أيضًا على أدلة استخدام كلا الهاتفين.

من المهم ملاحظة أن هذه ستكون على الأرجح نفس الأجهزة تمامًا، ولكن سيتم بيعها تحت أسماء مختلفة لدى تجار مختلفين. وهذا هو الحال بالفعل مع هاتفي Galaxy F14 5G و Galaxy M14 5G، حيث يكمن الاختلاف الوحيد في استبعاد مستشعر العمق الموجود في الإصدار الأول في الإصدار الثاني.

يحمل هاتف Galaxy M14 4G الرقم النموذجي SM-M146B، بينما يحمل هاتف Galaxy F14 4G الرقم النموذجي SM-E146B. سيتباهى كلاهما بنفس لغة التصميم التي تستخدمها سامسونج منذ أكثر من عام الآن لجميع أجهزتها بغض النظر عن نقطة السعر.

بالنسبة لكلا الجهازين، سيضاعف زر التشغيل وظيفته كمستشعر للبصمة. سيتضمن كلاهما مكبّر صوت واحد متجه للأسفل، بالإضافة إلى دعم NFC. لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن المواصفات بعد، لذلك ليس من الواضح ما هي الاختلافات التي ستكون موجودة مقارنة بإصداري M14 5G و F14 5G.

وبالحديث عن الأخيرين، يتضمن كلاهما شاشة لمس LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 1080 × 2408 ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعالج Exynos 1330، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4/6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64/128 جيجابايت، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 25 وات.