الاثنين المقبل.. تعليم مطروح تبدأ في تلقى تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته، إن لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالشهادة الإعدادية ستبدأ في تلقي تظلمات الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024؛ اعتبارًا من الاثنين المقبل ولمدة 15 يومًا بمقر اللجنة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح.



وأوضح وكيل تعليم مطروح - في بيان اليوم الخميس - أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير، ثم تقوم الإدارات بتجميع هذه الطلبات وتسليمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.



وشدد شحاتة على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة، مضيفا أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.



وكان محافظ مطروح خالد شعيب، قد اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 79.3%.