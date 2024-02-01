أحمد عيد عبد الملك: الشناوي الأول في حراسة المرمي بالأهلي رغم الأخطاء

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان في حاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد إصابة محمد الشناوي وايضا رحيل علي لطفي في بداية الموسم، مشيرًا إلى النادي الاحمر لم يكن لديه ثقة مطلقا في الحراس البدلاء، والشناوي كان رقم 1 حتى لو تعددت الأخطاء التي يرتكبها داخل الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "يجب على الاهلي أن يضع ثقته حاليا في باقي الحراس، والأزمة أن بعض الحراس لم يشاركوا كثيرا حتى حمزة علاء مر وقت طويل على أخر مشاركة رسمية له في بطولة أمم افريقيا للمنتخبات الأولمبية".

وأضاف: "هناك لاعبين مميزين في صفقات الزمالك منهم مهاب ياسر وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة وهم عناصر دولية، وزياد كمال لم يلفت الانظار كثيرا في نادي انبي".

وواصل: "اتمنى ان يستطيع المدرب الاجنبي القادم التعامل مع المواهب الحالية، وصناعة توليفة جيدة من هؤلاء اللاعبين، والعناصر التي انضمت للفريق الأبيض هي الأفضل في ظل عدم امكانية ابرام صفقات قوية".

وزاد: "الاسماعيلي يقدم مستوى جيد وفقا للامكانيات المتاحة مع ايهاب جلال، واعتقد ان هناك تطور سيحدث في المرحلة المقبلة".