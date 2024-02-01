الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان: يجب استخدام بدائل مناسبة للبلاستيك وحيد الاستعمال

قام الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان ومنطقة أوقاف أسوان بتنفيذ ندوة توعوية لسيدات قرية البحيرة بمركز ادفو لمحافظة أسوان حول أضرار البلاستيك وحيد الاستعمال على الصحة و البيئة من وجهة نظر دينية ، حاضر فيها الشيخ علاء حسن محمد إمام وخطيب مسجد البحيرة الكبير بمركز إدفو.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان إن الندوة يأتى تنفيذها فى إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطنى، مشيرا إلى أنه إدار الندوة فاطمة مصطفى البرسى عضو الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان.

الاتحاد النوعى

وأضاف الدكتور أبو كنيز أن الندوة تأتى ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك التى ينفذها المكتب العربى للشباب و البيئية بالتنسيق مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة و المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالمحافظات، تحت رعاية وزيرة الدولة لشئون البيئة و وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأوضح رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أن هذا النشاط تم تنفيذه بالتعاون مع منطقة أوقاف اسوان حيث يتم تناول القضية من منظور دينى، بغرض إقناع المشاركين بأهمية البحث عن بدائل مناسبة للبلاستيك وحيد الاستخدام.