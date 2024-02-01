اتحاد المهن الطبية يفتح فترة استثنائية لمشروع العلاج.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين) عن فتح فترة استثنائية اليوم لمشروع العلاج، مؤكدا أنه بدء من اليوم يتم استقبال الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم وحتى نهاية فبراير 2024.

وحول الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج، أوضح أنه يتم الإشتراك من خلال المقر الرئيسي بجاردن سيتي أو فرع مدينة نصر بالقاهرة أو فروع المحافظات، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024( صورة إيصال السداد أو بيان خصم من الراتب من جهة العمل )، إضافة إلى صورة حديثة لكل عضو ( يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات )، واثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد .....الخ).

أما الأبناء 18 عاما فأكثر، أكد أمين عام الاتحاد أنه يجب إرفاق صورة كارنيه الدراسة للأبناء، والإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية، وعند زواج الإبنة خلال العام يتم إبلاغ إدارة المشروع ويدفع العضو فرق الاشتراك.

وأوضح لمن يريد إعادة القيد فى حالة انقطاع الاشتراك لعام واحد أو عدة أعوام يتم دفع رسم اعادة قيد 30% من اجمالي قيمة الاشتراك للعام الجديد فقط.

وأشار إلى أن رسوم الاشتراك للعضو تبدأ من 450 جنيا، وأقصاها 650 جنيا.