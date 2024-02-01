مفاجأة بشأن مصير فيتوريا مع منتخب مصر وجلسة خاصة مع حازم إمام

أفاد الإعلامي أحمد شوبير بأن المدرب روي فيتوريا وضع شرطًا لفسخ تعاقده مع اتحاد الكرة المصري بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وذكر شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" أن حازم إمام، عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، سيتولى مهمة التفاوض مع فيتوريا لإنهاء العقد بالتراضي.

وأوضح شوبير أن فيتوريا قد وضع شرطًا جزائيًا بقيمة 600 ألف يورو (ما يعادل راتب 3 أشهر) للموافقة على الرحيل. وأكد أنه رغم تكرار التكهنات برحيل فيتوريا، فإن مستقبله سيعتمد على ما إذا كان الاتحاد سيوافق على شروطه أم لا.