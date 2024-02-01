الكرملين: الدول الأوروبية تفرض ضرائب إضافية على مواطنيها من خلال "شيطنة روسيا"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الدول الأوروبية تسحب أموالا إضافية من دافعي الضرائب لديها من خلال تشويه صورة روسيا وتصويرها على أنها عدو.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي، "الوضع واضح، هذه جهود لشيطنة روسيا، وإظهارها كعدو، وعلى أساسها يحصلون على أموال إضافية من دافعي الضرائب".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن قيادة الاتحاد الأوروبي تخشى نشوب صراع مع روسيا إذا فازت موسكو في المواجهة مع كييف.

وفي هذا الصدد، تكثف دول الاتحاد الأوروبي الضغوط على المجر لإقناعها بعدم منع المساعدات المالية لـ أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات إضافية لـ أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.