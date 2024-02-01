إعلام عبري: نشطاء إسرائيليون يمنعون وصول المساعدات إلى غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس بأن ما يعرف بـ"نشطاء حقوق الرهائن الإسرائيليين"، منعوا الشاحنات من مغادرة ميناء أشدود لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صنف مناطق معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين كمناطق عسكرية مغلقة لمنع المزيد من الاضطرابات بعد أيام من منع مرور المساعدات، وجد عشرات المتظاهرين طريقة جديدة.

وكانت شاحنات المساعدات تخرج من ميناء أشدود إلى معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين.

ويطالب النشطاء بأن تكون المساعدات الإنسانية لغزة مشروطة بإطلاق حركة حماس سراح 136 رهينة تحتجزهم.