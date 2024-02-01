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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: نشطاء إسرائيليون يمنعون وصول المساعدات إلى غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس بأن ما يعرف بـ"نشطاء حقوق الرهائن الإسرائيليين"، منعوا الشاحنات من مغادرة ميناء أشدود لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صنف مناطق معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين كمناطق عسكرية مغلقة لمنع المزيد من الاضطرابات بعد أيام من منع مرور المساعدات، وجد عشرات المتظاهرين طريقة جديدة.

وكانت شاحنات المساعدات تخرج من ميناء أشدود إلى معبري كرم أبو سالم ونيتسانا الحدوديين.

ويطالب النشطاء بأن تكون المساعدات الإنسانية لغزة مشروطة بإطلاق حركة حماس سراح 136 رهينة تحتجزهم.

نشطاء إسرائيليون وصول المساعدات إلى غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي كرم أبو سالم

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