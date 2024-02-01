برشلونة تعلن حالة الطوارئ بسبب موجة جفاف تضرب المدينة ومحيطها

أعلنت حكومة مدينة برشلونة في إسبانيا، اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوي بسبب حالة الجفاف التي تضرب المدينة ومحيطها.

ونتيجة لإعلان حالة الطوارئ، ستقوم سلطات المدينة برشلونة بتطبيق مجموعة من الإجراءات للتخفيف من أسوأ موجة جفاف تشهدها المدينة على الإطلاق.

ومن ضمن هذه الإجراءات، سيُمنع سكان مدينة برشلونة من غسل سياراتهم وملء حمامات السباحة الفارغة، وفقا لوكالة رويترز.

كما سيتم تخفيض استخدام السكان للمياه بنسبة 5% والمزارعين بنسبة تصل إلى 80%.

وبموجب المجموعة الأولى من الإجراءات التي يمكن تشديدها لاحقا إذا لم يتحسن الوضع، سيتم تخفيض استخدام المياه المسموح به إلى 200 لتر من 210 لترا للشخص الواحد يوميا في برشلونة.

وستؤثر هذه الإجراءات على حوالي 200 قرية وبلدة ومدينة، بما في ذلك برشلونة، ونحو 6 ملايين شخص، وقد تم اعتمادها بعد أن انخفضت الخزانات إلى ما يقرب من 16٪ من طاقتها.