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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتفاق بين العربية للتصنيع وكبرى الشركات الطبية على إنتاج الخامات الدوائية بمصر

تعاون الهيئة العربية
تعاون الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الطبية

خطوات ناجحة ومستمرة لتوطين التكنولوجيا للأجهزة والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية في مصر, وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع، لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية والعمل على خفض الواردات وتوفير منتج مصري متميز وفقا لمعايير الجودة العالمية .

ومن هذه الخطوات الناجحة تم توقيع عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية  بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع , وبالتعاون مع القطاع الخاص والمتمثل في شركة أي فارما للأجهزة الطبية (ذ.م.م.). 

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون وتبادل الخبرات مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية، موضحا أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتي من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في  صناعة الأدوية التي تعد أمن قومي .


وأشار أن مجالات التعاون تتضمن كمرحلة أولي  التصنيع المشترك وتعبئة مادتى السوربيتول والجليسرول، التي تشكل غالبية المكون المحلي للعديد من الأشربة الدوائية والمواد الغذائية .

وذكر أن  فكرة المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم تنطلق من استخدام خامة السوربيتول وخامة الجليسرول المنتج محلياً والمستخرج من محصول الذرة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المنتجة للذرة وعمل معالجة لهما فى تجهيزات خاصة واستخدام  التكنولوجيا المناسبة لهذا الأمر فى عمل تنقية وتعقيم الخامة لتكون جاهزة للإستخدام الدوائى.

ولفت إلى أننا نستهدف من المشروع سد جزء من الفجوة المحلية فى الطلب على المواد الخام المذكورة لتلبية احتياجات السوق المحلية, بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر".

وأضاف أن المشروع يتم تمويله  ذاتيا بالتعاون والشراكة مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية ( أولي الشركات المصرية العاملة في هذا المجال  ).

من جانبه عرب الدكتور "عاطف سعيد سليمان "رئيس الهيئة الإستشارية العليا والرئيس التنفيذي لشركة أي فارما للأجهزة الطبية   عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها.

وأشار  أننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة  في كافة مجالات تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمعملية في مصر, بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة.

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