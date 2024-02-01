بيان عاجل من قائد الحوثي بشأن قطع التمويل الغربي عن الأونروا

ألقي عبد الملك بدرالدين الحوثي قائد مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، استعرض خلالها آخر التطورات على الساحة الإقليمية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمته، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطواقم الطبية لقطع الخدمات الصحية عن الجرحى والمرضى في قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة ويقصف المستشفيات، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع أسطوانات الأوكسجين عن المرضى والجرحى لإبادتهم.

وشدد قائد مليشيات الحوثي على أنه لا اعتبارات للحقوق الإنسانية والقانون الدولي إذا تعارضت مع المصلحة الأمريكية والإسرائيلية.

وقال عبد الملك الحوثي، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، وأن الولايات المتحدة تتبنى حملته بشكل كامل، لافتا إلى أن الحملة ضد الأونروا جاءت بعد قرار محكمة العدل بإيقاف جرائم القتل والإبادة الجماعية في غزة.

وأكد الحوثي على أن الولايات المتحدة حرضت دولا أخرى على تعليق مساعداتها الضئيلة للأونروا، وأن واشنطن تتعمد ألا يبقى للشعب الفلسطيني ما يسد رمقه وألا يتوفر له الأمن إمعانا في اضطهاده.

وأضاف أن الدول الكبرى لا تبدي أي تحرك جاد لوقف الظلم والإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن قرار محكمة العدل الدولية ضعيف، والحكم العادل يقتضي منع العدوان والحصار على الفلسطينيين.

كما أشار قائد مليشيات الحوثي في اليمن، إلى أن استهداف النازحين في مدارس الأونروا يعكس الطغيان الأمريكي والإفلاس الإنساني للغرب، لافتا إلى أنه من العار أن يكون العدو الإسرائيلي عضوا مقبولا في منظمة الأمم المتحدة.