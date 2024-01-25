قائد مليشيات الحوثي يكشف آخر التطورات بشأن الصراع في البحر الأحمر واليمن

قال قائد مليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إنه لم يسبق بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوان استمر مثل هذه المدة وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق مثل قطاع غزة.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة اليوم الخميس، أن عدد الجرحى اصبح يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث في مختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة أصبحت معادلة "إن تكونوا تألمون.. فإنهم يألمون كما تألمون"، لافتا إلى أنه بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي والإجرام والطغيان والتوغل فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المعلنة.

ولفت قائد الحوثيين، إلى أنه لو وفر المسلمون الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ومجاهديه لتغيّرت المعادلة تماماً.

وقال الحوثي إن المسلك الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي مستمر كل يوم، ويعّبر عن نزعة عدوانية وحقد وتوحش وإفلاس أخلاقي، لافتا إلى أن مواقف المؤسسات الدولية بشأن الإجرام الصهيوني في غزة لا ترقى للتوصيف الحقيقي لما يحدث هناك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تصر على استمرار حصار غزة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، مشيرا إلى أن واشنطن تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لـ إسرائيل، لكنها تمنع وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشدد عبد الملك الحوثي على أن العدوان الأمريكي على اليمن يكلف الأمريكيين كثيرا على المستوى الاقتصادي، وأن واشنطن ليس لديها مشكلة في أن يتوسع الصراع بالمنطقة.

وأكد عبد الملك الحوثي، على أن معركة الحوثيين تهدف إلى إسناد الشعب الفلسطيني وليس لها أهداف أخرى، وهي مستمرة ومرتبطة بالتطورات في غزة، مشددا على أن الحوثيين ستواصل عملياتها حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل أنحاء قطاع غزة، وحتى يتوقف الإجرام الإسرائيلي.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمته، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر التي نقوم بها لا تهدد الملاحة الدولية، لافتا إلى أنه قد عبرت منذ بداية العمليات العسكرية 4874 سفينة تجارية من باب المندب.

وأوضح أن العمليات العسكرية الحوثية تستهدف السفن المرتبطة بـ إسرائيل فقط بهدف الضغط عليها من أجل إيصال المواد الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.