عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد مليشيات الحوثي يكشف آخر التطورات بشأن الصراع في البحر الأحمر واليمن

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

قال قائد مليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، إنه لم يسبق بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوان استمر مثل هذه المدة وبنفس مستوى الإجرام وعلى نطاق مثل قطاع غزة.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة اليوم الخميس، أن عدد الجرحى اصبح يحسب بنسبة مئوية من سكان غزة، وهذا ما ليس له مثيل في الأحداث في مختلف بلدان العالم.

وأشار إلى أن المعادلة بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة أصبحت معادلة "إن تكونوا تألمون.. فإنهم يألمون كما تألمون"، لافتا إلى أنه بالرغم من حجم العدوان الإسرائيلي والإجرام والطغيان والتوغل فقد فشل الاحتلال الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المعلنة.

ولفت قائد الحوثيين، إلى أنه لو وفر المسلمون الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ومجاهديه لتغيّرت المعادلة تماماً.

وقال الحوثي إن المسلك الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي مستمر كل يوم، ويعّبر عن نزعة عدوانية وحقد وتوحش وإفلاس أخلاقي، لافتا إلى أن مواقف المؤسسات الدولية بشأن الإجرام الصهيوني في غزة لا ترقى للتوصيف الحقيقي لما يحدث هناك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تصر على استمرار حصار غزة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، مشيرا إلى أن واشنطن تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لـ إسرائيل، لكنها تمنع وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشدد عبد الملك الحوثي على أن العدوان الأمريكي على اليمن يكلف الأمريكيين كثيرا على المستوى الاقتصادي، وأن واشنطن ليس لديها مشكلة في أن يتوسع الصراع بالمنطقة.

وأكد عبد الملك الحوثي، على أن معركة الحوثيين تهدف إلى إسناد الشعب الفلسطيني وليس لها أهداف أخرى، وهي مستمرة ومرتبطة بالتطورات في غزة، مشددا على أن الحوثيين ستواصل عملياتها حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل أنحاء قطاع غزة، وحتى يتوقف الإجرام الإسرائيلي.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمته، إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر التي نقوم بها لا تهدد الملاحة الدولية، لافتا إلى أنه قد عبرت منذ بداية العمليات العسكرية 4874 سفينة تجارية من باب المندب.

وأوضح أن العمليات العسكرية الحوثية تستهدف السفن المرتبطة بـ إسرائيل فقط بهدف الضغط عليها من أجل إيصال المواد الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.

أمريكا: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

3 صواريخ.. تفاصيل هجوم الحوثيين على سفينة أمريكية في البحر الأحمر

عبد الملك الحوثي قائد مليشيات أنصار الله الحوثيين قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي المساعدات الانسانية إسرائيل واشنطن الولايات المتحدة الملاحة الدولية البحر الأحمر باب المندب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

موضوعات متعلقة

أمريكا: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

3 صواريخ.. تفاصيل هجوم الحوثيين على سفينة أمريكية في البحر الأحمر

البيت الأبيض : الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين نتائجها فعالة

سيناتور أمريكي: الكونجرس لم يأذن بأي عمل عسكري ضد الحوثيين في اليمن

صاروخان من الحوثيين .. البحرية البريطانية تكشف تفاصيل الحادث الأمني في البحر الأحمر

الصحف الكويتية| أمر أميري بتعيين محمد الصباح نائبًا للأمير.. الولايات المتحدة تناشد الصين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين.. المقاومة ترفض اقتراحا إسرائيليا بوقف النار شهرين

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب

بدء مشروع دراسة وتوثيق وإعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

وكيل الأزهر يتفقد معرض القاهرة للكتاب ويزور جناح الداخلية للتهنئة بعيد الشرطة

بيان عاجل من إسرائيل قبل صدور قرار «العدل الدولية» بشأن الإبادة الجماعية بغزة

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر جديد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل | شاهد

عرض قصص الشهداء.. مشاركة متميزة لدولة فلسطين في معرض الكتاب

ريش وستان.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور| شاهد

عروض السيرك تجذب جمهور معرض الكتاب في أول أيامه ..صور

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ