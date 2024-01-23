18 هجوما على 3 أماكن.. مليشيات الحوثي تكشف تفاصيل الغارات الأمريكية والبريطانية

أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله في اليمن "الحوثيين" يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الغارات الجوية التي شنتها كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا على مقرات تابعة لهم في اليمن.

وقال سريع عبر حسابة على منصة إكسـ إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي، أن الغارات توزعت كالتالي:

12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

غارتين على محافظة تعز.

غارة على محافظة البيضاء. و3 غارات على محافظة الحديدة.

وأشار المتحدث العسكري باسم مليشيات أنصار الله في اليمن، إلى أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب.

وأعلنت القوات الأمريكية والبريطانية المشاركة في قصف اليمن، عن توجيه عدة ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن شملت 8 أهداف، وصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول امريكي قوله، إن قوات أمريكية وبريطانية وقوات حليفة أخرى شنت ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في تعز والبيضاء وحجة، كما تم استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، ومعسكر الحفا، وغارات على محيط صنعاء.

وأضاف البيان المشترك أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد جماعة الحوثي في اليمن، تأتي في إطار الرد على الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.