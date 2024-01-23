القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الأخيرة ضد الحوثيين منفصلة عن حارس الازدهار

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن أن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين والتي وجهتها لعدة مواقع في صنعاء والمدن اليمنية، منفصلة عن عملية "حارس الازدهار".

نفذت القوات الأميركية والبريطانية، الاثنين، جولة جديدة من الضربات على 8 أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك بعد نفي الجيش الأميركي ما أوردته الجماعة اليمنية بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن.

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" في بيان إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات، الاثنين، ضد الحوثيين في اليمن؛ بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر، مستهدفة "موقع تخزين تحت الأرض"، وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وأشارت إلى أن هذه الضربات منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الازدهار.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن الضربات في اليمن كانت ناجحة وكانت لها "تأثير جيد" في جميع المواقع الثمانية المستهدفة.

وقدم "البنتاجون" تفاصيل "الضربات الثماني الجديدة" في بيان مشترك مع بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا، التي قال البيان إنها "أيدت العمل العسكري الأخير".