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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السيمفوني بالأسلوب البرازيلي على المسرح الكبير

اوركسترا القاهرة
اوركسترا القاهرة السيمفوني

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة العازفين جيمس شتراوس دي سيلفا (فلوت)، فيكتوريا كابرالوفا (تشيلو) والباريتون رضا الوكيل في الثامنة مساء السبت 3 فبراير على المسرح الكبير.

 

يأتى الحفل فى إطار حرص وزارة الثقافة على نقل مختلف ألوان الفنون الجادة لأفراد المجتمع وبمناسبة مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل.

 

ويقام الحفل تحت عنوان الأسلوب البرازيلى ويتضمن مجموعة من الأعمال الخاصة بالمؤلفين المحليين منها مهرجان الكنائس لـ فرانسيسكو مينيوني، فانتازيا رومانسية من أوبرا الجاراني دى كارلوس لـ خوليو بريتشيالدي، فانتازيا للتشيلو والاوركسترا - فانتازيا للفلوت والأوركسترا لـ هيتور فيلا لوبوس، افتتاحية سلفاتور روزا لـ أنطونيو كارلوس جوميز، المسارات لـ ماريسا ريزيندي ، الحلقة السيمفونية لـ أنطونيو فرانسيسكو براجا، او جاراتوجالا لـ أبرتو نيبوموسينو، تيكو تيكو لـ خوسيه جوميز دي أبرو، باتوك من متتابعة سيمفونية لـ أوسكار لورنزو فرنانديز.

 

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالإيجابية والتعاون خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولى، انعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر فى الكثير من المجالات.

دار الاوبرا المصرية خالد داغر دار الأوبرا

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