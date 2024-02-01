وصلت له فلوسه | خبر سار لجماهير الأهلي عن نجم الفريق

أعلن الإعلامي أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سداد الأهلي لمستحقات برونو سافيو المتأخرة.
وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " الاهلي يسدد ٢٣٠ الف دولار مستحقات برونو سافيو المتأخرة".
كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موعد سفر الأهلي للجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.
وكتب عبر فيسبوك: "خاص - الأهلي يحدد 13 فبراير موعدا للسفر إلي الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد".
على الجانب الآخر يذكر ان كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر رحيل ثلاثي الفريق للاحتراف بالخارج وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.