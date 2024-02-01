تفاصيل انتقال أحمد حمدي للزمالك.. وهذه حقيقة تفاوض الأهلي معه

كشف حسام حمدي، شقيق أحمد حمدي لاعب الزمالك الجديد ووكيل اللاعبين، تفاصيل انتقال أحمد حمدي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حسام حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المفاوضات مستمرة من فترة مع حسين لبيب وحسين السيد من أجل انتقال أحمد حمدي لصالح نادي الزمالك.

وأضاف أن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا مع مجلس إدارة الزمالك، وأنهم تعاملوا باحترافية «وكنا فقط ننتظر رفع إيقاف القيد لإتمام التعاقد».

وأكد حسام حمدي أن انتقال أحمد حمدي خطوة مهمة للاعب لأن يلعب في نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان هناك عروض أخرى لأحمد حمدي سواء أندية مصرية أو خارج مصر.

ولفت حسام حمدي إلى أن الأهلي لم يتواصل مع أحمد حمدي من أجل الانتقال إليه خلال هذه الفترة.

وباعتباره وكيلًا لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم، أكد حسام حمدي وصول عرض إلى النادي الأهلي بقيمة 2.5 مليون دولار من قطر لانتقال محمد عبد المنعم إلى الدوري القطري، مشيرًا إلى أن اللاعب تحت أمر النادي الأهلي.

وتحدث حمدي عن أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري في الفترة المقبلة.

وقال حسام حمدي: «أنا أحبذ احتراف محمد عبد المنعم في أوروبا وهناك اهتمامات من أندية أوروبية ولكن لا توجد عروض رسمية».

وأكد حسام حمدي أن الأهلي يسعى لتمديد تعاقد محمد عبد المنعم، وينتظر عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا من أجل التفاوض.

وحول موقفه اللاعب أحمد حجازي مع نادي الاتحاد السعودي، قال حمدي: «أحمد حجازي مستمر مع نادي الاتحاد السعودي وهو لاعب كبير داخل وخارج الملعب».