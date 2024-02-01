عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل انتقال أحمد حمدي للزمالك.. وهذه حقيقة تفاوض الأهلي معه

صدى البلد

كشف حسام حمدي، شقيق أحمد حمدي لاعب الزمالك الجديد ووكيل اللاعبين، تفاصيل انتقال أحمد حمدي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حسام حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المفاوضات مستمرة من فترة مع حسين لبيب وحسين السيد من أجل انتقال أحمد حمدي لصالح نادي الزمالك.

وأضاف أن المفاوضات لم تأخذ وقتًا طويلًا مع مجلس إدارة الزمالك، وأنهم تعاملوا باحترافية «وكنا فقط ننتظر رفع إيقاف القيد لإتمام التعاقد».

وأكد حسام حمدي أن انتقال أحمد حمدي خطوة مهمة للاعب لأن يلعب في نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان هناك عروض أخرى لأحمد حمدي سواء أندية مصرية أو خارج مصر.

ولفت حسام حمدي إلى أن الأهلي لم يتواصل مع أحمد حمدي من أجل الانتقال إليه خلال هذه الفترة.

وباعتباره وكيلًا لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم، أكد حسام حمدي وصول عرض إلى النادي الأهلي بقيمة 2.5 مليون دولار من قطر لانتقال محمد عبد المنعم إلى الدوري القطري، مشيرًا إلى أن اللاعب تحت أمر النادي الأهلي.

وتحدث حمدي عن أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري في الفترة المقبلة.

وقال حسام حمدي: «أنا أحبذ احتراف محمد عبد المنعم في أوروبا وهناك اهتمامات من أندية أوروبية ولكن لا توجد عروض رسمية».

وأكد حسام حمدي أن الأهلي يسعى لتمديد تعاقد محمد عبد المنعم، وينتظر عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا من أجل التفاوض.

وحول موقفه اللاعب أحمد حجازي مع نادي الاتحاد السعودي، قال حمدي: «أحمد حجازي مستمر مع نادي الاتحاد السعودي وهو لاعب كبير داخل وخارج الملعب».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

ترشيحاتنا

لماذا حثنا النبي على الغنيمة الباردة؟ ثواب كبير بدون مشقة

قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس برقم الجلوس| نسبة النجاح 100% بمدارس المكفوفين

«من دروس الإسراء».. موضوع خطبة الجمعة غدا

أستاذ هندسة بترول: استثمارات ومشروعات قوية في مصر لإنتاج زيوت الطائرات

رئيس الوزراء: الاعتماد على المنتج المصري وتحسين جودته بدلا من الاستيراد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

انتبه .. الأكل الغلط يدمر الدماغ والمخ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

فيديو

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

أساءت لوالدها أمام الجميع.. من هي صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بسبب حمزة مون بيبي.. الفنانة المغربية دنيا بطمة تدخل السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ