التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يلتقي بصغار المزارعين بالبحيرة

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم /الخميس/ لقاء مع صغار المزارعين بقرية (إمليط) بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وقال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ريمون رفعت -في تصريح خاص لـ(أ ش أ)- إن اللقاء يأتي ضمن أنشطة مبادرة "ازرع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (المرحلة الثانية) بقرية امليط مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة، للحديث عن أهمية مبادرة "ازرع"، والحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح.

وأضاف أنه تم اللقاء مع صغار المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بمبادرة "ازرع" وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن وتنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فني للمزارعين والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المزارعين ومعرفة مدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم .

[[system-code:ad:autoads]