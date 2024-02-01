توتنهام وآرسنال .. مرموش مطلوب في الدوري الإنجليزي

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة هناك ٣ فرق من الدوري الانجليزي ترغب في ضم مرموش .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مرموش مطلوب في الدوري الانجليزي من ٣ فرق ، توتنهام وارسنال ونيوكاسل ، وفرانكفورت يطلب ٣٠ مليون يورو نظير الاستغناء عن عمر مرموش ".



ويعد مرموش، أحد أبرز عناصر هجوم نادي فرانكفورت؛ بعدما سجل 7 أهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسجل هدفا في مرمى غانا، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية.