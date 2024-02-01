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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار : إجراء حوار وطني بشأن الاقتصاد نافذة جديدة لحل أزمته مستقبلا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

علق محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، على استعدادات الحوار الوطني لعقد جلسات للحديث عن الملف الاقتصادي ووضع حلول ورؤى لمستقبل الاقتصاد.

 

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وقال محمد باغة في مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز”.:" الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة جدًا لها سببين الأول مجموعة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للأزمة الأخيرة للحرب في غزة وما أحدثته من تعقيد في الملف السياسي الدولي وتأثيره على الملف الاقتصادي".

 

وتابع :" إجراء حوار وطني اقتصادي من جانب المتخصصين بمشاركة الحكومة هو نافذة جديدة لوضع حلول اقتصادية خلال الفترة المقبلة".

 

وأكمل": هناك مجموعة من الأزمات الداخلية ومنها سعر الصرف والتفاقم في عجز الموازنة العامة للدولة، وعودة السوق السوداء بقوة، والتضخم، واحتكار السلع وزيادة الأسعار، ونمط الاستهلاك لدى المواطن مما يؤدي لزيادة هذه المشاكل كالطلب المتزايد على العملة والذهب.

 

 

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