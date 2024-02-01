الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

كشفت الفنانة سميرة محسن سبب قرارها اعتزال الفن والاكتفاء بالتدريس في معهد الفنون المسرحية.

وقالت سميرة محسن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” انها اعتزلت الفن في صمت منذ عامين وترفض قبول اي عمل فني يعرض عليها.

وتابعت سميرة محسن قائلة:" صرحت قبل كده وقلت ان الفنان كل ما يكبر سعره بيرخص والاستاذ كل ما يكبر سعره بيغلى فاخترت اني اكون استاذة في معهد الفنون المسرحية.

الأعمال الفنية

واوضحت الفنانة سميره محسن ان طبيعة الاعمال الفنية اختلفت في الوقت الحالي واصبحت تقدم لاعمار معينة كما ان ساعات التصوير اصبحت طويلة ولا يستطيع الفنان مع الوقت الطويل في التصوير الابداع.