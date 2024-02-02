أخبار الفن.. مصطفى كامل يتراجع عن استقالته نقيبا للموسيقيين وحقيقة دخول رنا رئيس المستشفى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قطّع التورتة .. مصطفى كامل يتراجع عن استقالته نقيبا للموسيقيين

تراجع الفنان مصطفى كامل، عن قرار استقالته من منصب النقيب العام للمهن الموسيقية، بعدما توجه له أعضاء مجلس إدارة النقابة وأقنعوه بالعودة إلى منصبه.

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MyMayaV

أطلقت اللبنانية كمايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول انتظار، بعد أن صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان".

بعد أنباء عن وعكة صحية.. حقيقة دخول رنا رئيس المستشفى

أكد حاتم مدير أعمال الفنانة رنا رئيس أنها تستكمل حاليا تصوير مشاهدها فى مسلسل سر إلهي والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

سميحة أيوب: رشوان توفيق مؤدب مش بيبص للستات

أشادت الفنانة سميحة ايوب بمسيرة الفنية للفنان رشوان توفيق ، معرباً عن سعادته بالتعاون معه في أول بطولتها الفنية.

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل دماء العذاري إلى تغيير اسمه لجريمة منتصف الليل بسبب اعتراض الرقابة على الاسم.