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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في حضور أحمد حلمي وعمرو يوسف.. حماقي يصور ابنته فاطمة مع ميسي

فاطمة ابنة حماقى
فاطمة ابنة حماقى مع ميسي

حرص عدد من نجوم الفن على حضور مباراة النصر السعودي مع انتر ميامي والتي ظهر فيها ميسي للمرة الثانية فى المبارايات الودية التى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ظهر فيها كل من أحمد حلمي وعمرو يوسف ومحمد حماقي أثناء حضورهم المباراة وحرص حماقي على التقاط صورة تذكارية لابنته فاطمة مع ميسي.

حفل حماقى فى السعودية 

ومن المفترض أن يستعد حماقي لإحياء حفل غنائى مساء غدا الجمعة فى جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

أحدث أغاني محمد حماقي 

وطرح محمد حماقي أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 

 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

 وتصدر كليب "حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع

وكان محمد حماقي قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ر مباراة النصر السعودي مع انتر ميامي ميسي فعاليات موسم الرياض أحمد حلمى محمد حماقي

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