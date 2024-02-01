ألفاظ مش كويسة.. طبيبة تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء

تحدثت الدكتورة داليا الكناني عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من قبل محام داخل المستشفى التي تعمل بها بمحافظة دمياط.

وقالت داليا الكناني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قنا “المحور” إنها تعرضت للإهانة والشتائم، معقبة: "اتشتمت أنا وأهلي بألفاظ مش كويسة خالص".

القانون

وأكدت الدكتورة داليا الكناني أنها تثق في القانون وأنه سوف يرد لها حقها من الشخص الذي اعتدى عليها، لافتة إلى أن الاعتداء على الأطباء أمر يحدث باستمرار.

وتابعت داليا الكناني قائلة: "أنا مش عاوزة غير حقيقي وحق أهلي يرجع والشخص اللي اعتدى عليا خصيمي يوم القيامة".