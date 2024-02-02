أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك | شرف ليا

أشاد المعلق الرياضي بلال علام بالنجم عبد الله السعيد، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبمسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وكتب بلال علام عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أنا في قمة سعادتي لـ عبد الله السعيد، أحد أكثر اللاعبين متعة وذكاءً وإخلاصًا وتأثيرًا في السنوات الأخيرة في مصر"

ليرد السعيد قائلا "حبيبي يابلال الله يبارك فيك شرف ليا وشكرا".

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.