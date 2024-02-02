عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليماني يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

صدى البلد

 

انتقد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق فريق بيراميدز بعد الخسارة القاسية أمام المصري بثلاثية في بطولة كأس الرابطة المصرية، مشيرًا إلى أن نتائج الفريق لا تعكس حجم الانفاق المادي الضخم للفريق.

وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "بيراميدز فريق غريب، وما يحققه من نتائج لا تعكس حجم الانفاق المادي الضخم على اللاعبين داخل النادي".

وتابع: "الاسماء المتواجدة في بيراميدز تستطيع التتويج بالدوري كل موسم، ولو تم إنفاق تلك المبالغ الضخمة على نادٍ جماهيري مثل الإسماعيلي كان سيكون هناك اختلاف كبير".

وأكمل: "الأمور في كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة، هناك استقرار إداري كبير داخل بيراميدز من جميع النواحي، ولكن الجماهير لها تأثير كبير، (الجمهور) رجل المباراة الأول، ونفتقده كثيرًا في الدوري المصري".

واختتم: "جمهور المصري يتواجد مع فريقه في جميع المباريات لدعمه ومساندته على عكس بيراميدز، ليس هناك مشجعين لـ بيراميدز.. هاتي مشجع بيراميدز قديم؟.. لا يوجد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت الثانية.. أمين الفتوى يجيب

رحلات عمرة وسياحة وتنقل بين المحافظات.. شركة السوبرجيت تقدم أعلى مستويات الخدمة

أمطار وثلوج .. 4 أكلات تساعدك على التدفئة

أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس

أول إنسان يحصل على الشريحة الدماغية.. هذا ما حدث له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ