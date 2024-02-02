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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قلبهم أجمد من الرجالة|أستاذ طب شرعي: البنات لديها اهتمام بهذا العلم.. فيديو

الدكتورة سمر عبد
الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي

استضافت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي، في فقرة خاصة للحديث عن أسرار وحكايات من عالم الطب الشرعي.

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وقالت الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي، إن الطب الشرعي من العلوم الحساسة جدا ولابد أن يكون المجتمع متعاطف ومتفهم لنوعية الخدمة التي تُقدم.


وأضافت الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي،: "الطب الشرعي هي خدمة روحانية بدرجة كبيرة"، لافته: "هناك عدد كبير من البنات لديها اهتمام بعلم الطب الشرعي وهذا ما لمسته في معرض القاهرة الدولي للكتاب"، معقبه: "قلبهم أجمد من الرجالة".

الطب الشرعى

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