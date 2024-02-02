قلبهم أجمد من الرجالة|أستاذ طب شرعي: البنات لديها اهتمام بهذا العلم.. فيديو

استضافت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي، في فقرة خاصة للحديث عن أسرار وحكايات من عالم الطب الشرعي.



وقالت الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي، إن الطب الشرعي من العلوم الحساسة جدا ولابد أن يكون المجتمع متعاطف ومتفهم لنوعية الخدمة التي تُقدم.



وأضافت الدكتورة سمر عبد العظيم أستاذ الطب الشرعي،: "الطب الشرعي هي خدمة روحانية بدرجة كبيرة"، لافته: "هناك عدد كبير من البنات لديها اهتمام بعلم الطب الشرعي وهذا ما لمسته في معرض القاهرة الدولي للكتاب"، معقبه: "قلبهم أجمد من الرجالة".