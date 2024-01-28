الطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن مقـ.تل عروس الغربية| تفاصيل مؤلمة

مفاجأة مدوية فجرها تقرير الطب الشرعي، بشأن واقعة مقـ.تل عروس قرية محلة اللبن بمركز بسيون بمحافظة الغربية، والتي لم يمر على زواجها سوى عدة شهور، علي يد شقيق زوجها الذي أضرم النيران في جسدها جراء خلافات أسرية.

كشف تقرير الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليها، جاءت بعد تلوث أنسجة الأطراف والرقبة والرأس بعد تفحمها.

الطب الشرعي يفجر مفاجأة



وفجر تقرير الطب الشرعي بطنطا مفاجأة بأن وفاة الزوجة جاءت بسبب تعرض جسدها لواقعة إضرام النيران، مما تسبب في تهتك في أنسجة الأطراف والرقبة والرأس بسبب تفحمها وتلوثها.

في ذات السياق كلف المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا المستشار أحمد التهامي الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بإنهاء تصريح دفن الزوجة.

في المقابل جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 14 يوما علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الزوجة الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة حال علاجها داخل أحد المستشفيات بالقاهرة متأثرة بحروق متفرقة بالجسم بلغت 100 % عقب سكب شقيق زوجها البنزين عليها وأضرم النيران فيها أمام حماتها إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية تشييع الجنازة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرتها وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.