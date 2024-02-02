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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش همشي| شرط وحيد لرحيل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر.. ما هو؟

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أزمة جديدة يواجهها اتحاد الكرة المصري عقب إعلان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تمسكه بالبقاء في منصبه وعدم فسخ عقده بالتراضي إلا بشرط واحد.. فما هو؟

وبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية، مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا في ظل حالة الاحتقان الجماهيري الشديد ضد البرتغالي عقب إخفاق المنتخب في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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فيتوريا يتحدث عن سبب خروج المنتخب المصري من أمم أفريقيا

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

بيان اتحاد الكرة المصري

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا مؤخرا، أكد خلاله أنه سيتخذ عدة قرارات قوية بعد صدمة وداع كأس أمم أفريقيا 2023 مبكرا، موضحا أن هناك اجتماعا طارئا سيعقد بعد 72 ساعة للكشف عن كل القرارات داخل منتخب مصر بسبب ما حدث في كوت ديفوار.

وأوضح اتحاد الكرة، أن قراراته في اجتماع الأحد ستكون بلا أدنى شك في مصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، لاسيما أن الجميع داخل «الجبلاية» حزين على ما حدث مع منتخب مصر وعدم تمكنه من المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2023.

وكان قد أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الأداء المخيب للآمال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر بيان رسمي آخر.

إقالة روي فيتوريا 

إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر أصبح مطلبا جماهيريا من قبل المصريين بعد الأداء المخيب للآمال، حيث يسعى مسئولو اتحاد الكرة حاليا إلى التفاوض بشأن الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقد فيتوريا، وفقا للتقارير الصحفية المتداولة.

ويحق فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، أي ما يقارب من 600 ألف دولار.

يذكر أن عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2026.

شرط واحد لرحيل فيتوريا

في سياق متصل، قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أمس الخميس، إن مسؤولي اتحاد الكرة سيكلفون حازم إمام بالتفاوض مع فيتوريا من أجل فك الارتباط بينه وبين منتخب مصر.

وأضاف أحمد شوبير: «معلوماتي إن فيتوريا قال هاخد فلوسي بالكامل، عايزين تمشوني مشوني بس هاخد قيمة الشرط الجزائي الثلاث شهور 600 ألف دولار، وهنشوف الاتحاد هيوصل لأيه مع فيتوريا».

ويشترط فيتوريا، الحصول على قيمة الشرط الجزائي الثلاث شهور 600 ألف دولار وباقي مستحقاته للرحيل عن تدريب منتخب مصر.

ماذا قدم فيتوريا مع المنتخب؟

لعب منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا 18 مباراة، من بينهما 4 مباريات في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ تعادل بها جميعًا، ومباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، فاز بها على جيبوتي، وسيراليون، بينما خاض 8 مباريات ودية أمام النيجر، وليبيريا، وبلجيكا، وجنوب السودان، وزامبيا، وتونس، والجزائر، وتنزانيا.

في الـ 18 مباراة مع منتخب مصر، حقق فيتوريا الفوز في 12 لقاء وخسر في مباراة أمام المنتخب التونسي خلال ودية، بينما تعادل في 5 مناسبات، أربعة منها بكأس الأمم الإفريقية.

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