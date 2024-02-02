600 ألف يورو | فيتوريا يصدم اتحاد الكرة بإجراء مفاجئ

يعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعًا حاسمًا يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارات بشان "فيتوريا" بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وقال الإعلامي اسلام صادق فى تصريحات تلفزيونية بعد فشله ومجاملاته في المنتخب.. فيتوريا يتمسك بالشرط الجزائي كاملًا والبالغ نحو 600 ألف يورو، من أجل الرحيل عن تدريب منتخب مصر.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حاليًا من دور ثمن النهائي علي يد الكونغو الديمقراطية بعد الهزيمة بركلات الترجيح.